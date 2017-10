O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco. Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela autoriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia conta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge. Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosamente. Asher conversa com Deus. Joana prepara pães de mel para o amado. Nebuzaradã fica furioso ao ver que os ratos sumiram da cela. Asher demonstra sua fé em Deus. Daniel ajuda Zac nas tarefas de governador. Zelfa pede mais um tempo a Zadoque. Lia e Naomi pedem para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece com Fassur. Arioque pede para beber cerveja.

Lior se despede dos familiares de Joana e deixa a cidade. Hurzabum se entristece ao ver Arioque deprimido. Sammu conforta Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar. Nitócris se preocupa com o filho. Tamir e Shamir pede para Zac ajuda-los com os impostos. O novo governador diz que Malca tem jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a descendência de Hurzabum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir Larsa o chamar de aleijado.