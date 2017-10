O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Lior fala sobre Asher com Benjamin. Joana se despede de Asher e deixa a prisão. Ravina se irrita ao ver Fassur amedrontando os netos de Elga. Oziel é ignorado pelo sacerdote. Sammu-Ramat ameaça Aspenaz. Lior conta suas histórias com Asher para Benjamin. Nabonido procura Daniel e diz que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. O rei manda os oficiais serem rígidos com o povo. Em conversa com Nitócris, Namnu diz que jamais faria mal a Belsazar. Neusta retorna ao palácio. Zac encontra com Ayana e diz que chegou a hora dela prestar o servicinho contra Asher. Lior convida Benjamin para a casa de Joana. Namnu procura Lia e diz ter um segredo para contar. Dana fala sobre o jantar com Absalom. Oziel pede para falar com Elga. Rabe-Sáris questiona a atitude de Absalom e diz que Dana é uma mulher usada.