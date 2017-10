O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Asher pede a ajuda de Deus. Daniel lê as palavras do Senhor. Asher pede perdão ao Altíssimo. Os ratos o mordem. Daniel continua lendo as palavras de Deus. Arioque desperta e Shag-Shag se emociona. Nebuzaradã é nomeado novo rei. Joana mantêm a fé em Deus. Milagrosamente, os ratos somem e Asher permanece vivo. Joana segue para o palácio. Nobres saúdam o novo rei. Elga acorda de mau-humor. Absalom é debochado com Fassur. Neusta descobre que foi aceita de volta no palácio e agradece o apoio de Shag-Shag. Zelfa diz para Ilana que foi pedida em casamento por Zadoque. Joana visita Asher e eles se abraçam emocionados. Shag-Shag tenta dar forças a Arioque. Asher diz que não quer mais se vingar. Joana diz que ele agora se chamará Lázaro.