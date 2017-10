O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Zac (Igor Rickli) é nomeado o novo governador da Babilônia, na novela 'O Rico e Lázaro), a partir de 16 de outubro de 2017

Arioque (Felipe Cardoso) desafia Nebuzaradã (Ângelo Paes Leme) para um duelo. Sammu-Ramat (Christine Fernandes) propõe uma aliança, mas Asher (Dudu Azevedo) recusa. Dana (Graziela Schimmit) admite que foi atacada. Nebuzaradã luta com Arioque na sala do trono. Dana nega que Absalom (Roger Gobeth) a atacou e anuncia que decidiu dar uma chance a ele. Arioque vence Nebuzaradã e o traidor finge que se rende, mas contra-ataca e corta a mão do general. Elga (Denise Del Vecchio) reclama da falta de respeito com Fassur (Zécarlos Machado). Matias (Fernando Sampaio) avisa que vai deixar a cidade em breve, com Gadise (Aisha Jambo). Aspenaz (Saulo Rodrigues) e Daniel (Gabriel Gracindo) lamentam juntos o assassinato de Evil (Kayky Brito) e Amitis (Adriana Garambone). As flores da cerimônia provocam espirros em Fassur. Absalom pede que Zelfa (Lucinha Lins) o defenda perante a família de Dana. Para se adaptar à vida na Casa da Lua, Neusta (Vera Zimmermann) se passa por adivinha. Beroso (Cassio Scapin) trata os ferimentos de Arioque. Hurzabum (Rafael Almeida) e Rebeca (Bruna Pazinato) também lamentam a morte de Evil. Namnu (Fran Fischer) se esforça para distrair Labash-Marduk (Diogo Caruso). Benjamin (Theo Salomão) ouve falar de Asher e Joana (Milena Toscano) numa conversa com Lior (Eduardo Mello). Nebuzaradã dá a Zac (Igor Rickli) o cargo de governador da Babilônia. Beroso pede ao novo rei permissão para enterrar os corpos de Amitis e Evil, e deseja boa sorte a Daniel. Shag-Shag (Cássia Linhares) ensina a Neusta como ser adivinha. Zelfa procura Ravina (Marcos Breda) para falar de Dana e Absalom. Matias declara seu amor para Gadise. Daniel fala com Asher sobre Deus. Joana afirma que seu coração será sempre de Asher. A notícia de que Sammu-Ramat é a nova rainha deixa Shag-Shag impressionada. Nitócris (Sthéfany Brito) diz a Lia (Tammy di Calafiori) que agora elas têm que se aliar.