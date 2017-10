O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Evil ora ao Deus dos Hebreus. A sala do trono se ilumina e Shala, filha do novo rei, desperta do sono profundo. Nitócris tenta falar com o irmão, mas ele não dá atenção. Absalom manda Larsa ficar longe de Dana. Ela gosta de ser protegida por Absalom. Sammu-Ramat aconselha Asher a deixar o palácio com Joana. Joaquim convida Neusta para deixar a cidade com ele e Edissa. Evil se emociona ao ver que Shala está bem. Daniel diz que o novo rei está em perigo. Nitócris pede para Amitis falar com Evil. Nebuzaradã avisa que Arioque deve estar longe no momento do golpe. Alguns babilônicos nas ruas reclamam da atitude de Evil. Amitis pede para falar com Asher. Daniel diz que precisa proteger o rei. Ilana conversa com Joana. Amitis pede para Asher ficar de olho em Nebuzaradã. Joana ajuda uma criança carente. Zac arma um plano com uma mulher na Casa da Lua. Oziel é humilhado por alguns clientes. Para proteger os familiares de Evil, Amitis aconselha o filho a mandar Shamiran e as filhas para longe da Babilônia. ShagShag defende Oziel.

Zac encontra Beroso e diz ter encontrado alguém para o plano. Evil autoriza a partida de Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do rei. Evil avisa que fará um pronunciamento. Amitis encontra Nitócris e diz que a esposa e filhas de Evil fugirão. A princesa se recusa a deixar o palácio. Amitis diz amar a filha, que se emociona. Rebeca diz que acompanhará Shamiran até a saída da cidade. Neusta não aceita partir com Joaquim. Elga se prepara para o casamento com Fassur. Hurzabum diz que acompanhará Rebeca. Neusta se despede do filho. Rebeca inventa uma desculpa para Namnu. Sammu-Ramat questiona a presença de Rebeca. Escondida, Joana escuta Nebuzaradã dizer que matará Evil-Merodaque.