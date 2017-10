O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Evil-Merodaque e Shamiran pedem para Beroso cuidar da pequena Shala. Joaquim se declara para Edissa e eles se deitam. Evil-Merodaque fica preocupado com o estado de saúde da filha. Nicolau chega em casa bêbado. Zelfa critica a presença de Fassur na vida de Elga. Beroso diz que Shala está doente por castigo dos deuses. O sacerdote pede para Evil-Merodaque trazer as imagens de volta. Nebuzaradã e Sammu-Ramat fazem planos ambiciosos. Shamiran diz que é importante ouvir a opinião de outra pessoa sobre o estado de saúde de Shala. Hurzabum ensina as crianças do palácio a orarem por Shala. Ebede-Meleque pede para Neusta deixar de se preocupar com Joaquim. Gadise diz que Matias aceitou morar em outra cidade. Rabe-Sáris diz para Namnu se preparar para o pior.

Joana ensina tear para outras mulheres. Asher diz estar desconfiado de Nebuzaradã. Joaquim diz temer a reação de Neusta quando souber que pretende partir. Lia visita Shala. Matias avisa que deixará a cidade. Fassur provoca Ravina. Daniel aconselha Evil-Merodaque. Sammu-Ramat pergunta se Nebuzaradã está pronto para dar o golpe. Zac vai até a Casa da Lua. Shag-Shag ensina as tarefas para Kidist. Neusta fica chocada ao saber que Joaquim pretende morar longe. Asher conversa com o menino Labash-Marduk. Oziel se mostra inseguro perto das mulheres na casa da Lua. Zac encontra uma mulher na Casa da Lua e oferece dinheiro para que ela seduza Asher. Sammu-Ramat se irrita ao ver Asher com Labash-Marduk. Evil-Merodaque pede para ficar sozinho. Lia estende as mãos para Amitis e Shamiran. Elas começam a orar por Shala. Dana vê Larsa passando na rua e se apavora. Ela lembra do ataque sofrido no beco e se desespera. Neusta vai até o quarto de Joaquim e Edissa. Ela questiona o filho sobre sua saída da cidade. Sozinho na sala do trono, Evil-Merodaque pede ajuda ao Senhor dos hebreus.