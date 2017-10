O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Zac confessa ter chantageado Joana e leva uma bronca de Elga. Ela avisa que ninguém poderá reclamar de sua união com Fassur. Amitis procura Nitócris e diz que Evil-Merodaque deve ter o apoio da família. Lior pede para Asher deixar de ser teimoso e o convida para o casamento de Joaquim. Ebede-Meleque ajuda Neusta a se arrumar para a cerimônia. Evil-Merodaque conversa com Shamiran e diz que permitirá que Joaquim deixe a cidade. Nitócris e Nabonido recebem uma mensagem do servo Madai. Dana fica mexida com o olhar de Absalom. Nebuzaradã diz que Arioque pode ser um problema em seu caminho. Nitócris recebe notícias de Belsazar. Sammu-Ramat aconselha Nebuzaradã a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. Joaquim fica ansioso à espera da noiva. Neusta pede para Ebede-Meleque buscar um vestido da rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as pazes com Joana. Amitis fica surpresa ao ver Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim se emociona ao ver Edissa vestida de noiva.

Zac pede para Beroso tentar prejudicar Asher de alguma maneira. Shag-Shag dá dicas para Oziel atender melhor as mulheres na Casa da Lua. Zac e Beroso armam contra Asher. Namnu apresenta o palácio para Malca. Zadoque oficializa a união entre Joaquim e Edissa. Elga permite que Fassur converse com os netos. Nicolau se revolta com as grosserias de Absalom. Samira e Talita estranha o comportamento dos filhos. Namnu diz que Zac não sabe dar valor à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, sobrinha de Arioque. Beroso pede para Amitis convencer Evil-Merodaque de aceitar as divindades babilônicas. Edissa agradece o apoio de Joana. Daniel oferece apoio a Ravina. Hurzabum recebe o carinho de Shag-Shag. Nicolau dá em cima de Kidist. Oziel mostra insegurança perto da moça. Joaquim se irrita com as dicas de Neusta. Namnu avisa a Evil-Merodaque que sua filha está ardendo em febre.