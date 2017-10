O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Benjamin anda pela cidade e pratica pequenos furtos. Fassur considera a hipótese de tornar Oziel um homem livre. Labash-Marduk conversa com Rebeca e Hurzabum. Darice avisa à Shag-Shag que voltará para o palácio. Oziel procura emprego na Casa da Lua. Aspenaz retira as estatuetas pagãs do quarto de Evil-Merodaque. Neusta tenta cuidar da beleza de Edissa. Asher conversa com Daniel e Abednego. Evil-Merodaque diz que Joaquim pode ir para onde desejar. Beroso descobre que Evil-Merodaque mandou retirar todas as estatuetas do quarto.

Amitis fica preocupada ao saber que o filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre a atitude de Evil-Merodaque. Joana fala da aproximação de Zac e acaba discutindo com Asher. Shag-Shag se desculpa com Hurzabum. Amitis pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher é muito teimoso. Amitis pede para Arioque ficar atento a todos no palácio. Elga questiona o amor de Zac por Joana.