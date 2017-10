O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Joana pede para Asher não cultivar a vingança. Shag-Shag conversa com Benjamin. Ilana chega e pede para conversar com a mãe de Hurzabum. Rebeca apoia o marido. Fassur comunica a data de casamento e avisa que logo terá uma nova eleição na sinagoga. Evil-Merodaque diz que é preciso dar dignidade aos escravos. Beroso e Nebuzaradã não gostam. Neusta se irrita ao ver Joaquim beijando Edissa antes do casamento. Ilana oferece ajuda a Shag-Shag. Darice flagra Sammu-Ramat comemorando a morte de Zabaia.

Todos estranham ao verem Nebuzaradã concordando com Asher e fingindo-se de bonzinho. Joana chega em casa e se depara com Zac. Asher questiona a atitude de Nebuzaradã. Sammu-Ramat nega ter feito algo contra Zabaia e oferece o incenso para Darice. Asher controla o ódio por Nebuzaradã. Zac implora para Joana perdoá-lo. Darice recusa a droga oferecida por Sammu-Ramat. A sacerdotisa convida a serva para trabalhar novamente no palácio.