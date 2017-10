O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Aspenaz tenta confortar Darice. Zac fala com os irmãos sobre o envolvimento de Rabe-Sáris com o comércio clandestino de cerveja. Dana se lembra do pedido de casamento feito por Absalom. Ebede avisa que Rabe-Sáris está procurando por Sammu-Ramat. Beroso pergunta se Arioque quer comprar a Casa da Lua. Amitis cede o quarto real para Evil-Merodaque e Shamiran. Daniel passeia com os filhos pela cidade. Rabe-Sáris questiona Sammu-Ramat, que desconversa e marca um novo encontro com o oficial.

Evil-Merodaque e Shamiran são levados ao quarto real. O novo rei pede para Aspenaz retirar as estátuas pagãs. Daniel conversa com os filhos sobre as histórias do passado. Nebuzaradã estranha ao ver Rabe-Sáris com Sammu-Ramat. Neusta provoca Nitócris. Arioque procura Shag-Shag e avisa que comprou a Casa da Lua. Sammu-Ramat dá uma desculpa e Rabe-Sáris fica enciumado. Hurzabum ensina música a Labash-Marduk. Malca e Zelfa falam sobre o amor de Zac por Joana. Zac pede perdão à família de Ravina. Fassur encontra Elga e aceita marcar a data do casamento. No palácio, Joana é apresentada à Nitócris. Malca encontra com Fassur e Elga. Ela diz que Zac chantageou Joana. Asher sente falta dos familiares. Benjamin, irmão mais novo de Asher, chega até a Casa da Lua.