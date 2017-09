O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Shag-Shag e Hurzabum se abraçam emocionados. Hurzabum pergunta porque a mãe não o procurou antes e ela diz que tinha medo de estragar a felicidade do filho. Hurzabum diz que a única coisa que o impedia de ser feliz por completo era a ausência dela. Nitócris enfurecida diante de Evil, que diz que Belsazar deve ficar mais um tempo exilado. Nabonido tenta acalma-la. Ravina e Zadoque indignados com as acusações de Fassur, que avisa estar noivo de Elga. Malca e Zelfa falam sobre Zac e Joana. Deborah conversa com Ilana e fala do encontro com a mendiga. Zelfa aconselha Malca a amar a si mesma. Shag-Shag e Hurzabum conversam na Casa da Lua. Shag conta que conheceu Deborah e ela é uma criança encantadora. Hurzabum conta que ela foi adotada depois que o filho deles nasceu morto. A adivinha diz sentir muito. Darice se intromete e diz que o que importa são os laços que se criam, não o sangue. Shag-Shag olha desconfiada e Darice disfarça. Nitócris arrasada com a decisão de Evil. Shag-Shag pede desculpas ao filho por tudo que disse antes de partir. Hurzabum conta a mãe que tocou para o rei enquanto ele estava como bicho, pois apenas sua flauta o acalmava. Shag-Shag diz que sente orgulho do filho. Ele diz que se afeiçoou ao rei, e até notou que eles tinham pintas no mesmo lugar.

Zac conversa com Rabe-Sáris e conta que Beroso quer sua ajuda para descobrir se andam vendendo cerveja clandestina na Casa da Lua. Rabe fica tenso. Shag-Shag diz que as pintas são só uma coincidência. Zac pede para Rabe-Sáris falar tudo sobre o contrabando de cerveja. Joana diz que Asher ainda precisa tomar juízo. Shamiran pergunta se Evil quer renegar as divindades babilônicas. Nebuzaradã diz que se Evil virasse as costas para as divindades babilônicas, seria uma boa oportunidade para destrona-lo. O rei decide procurar Daniel. Daniel diz a Matias, Abednego e Asher que o rei precisa da ajuda deles, pois o palácio está cercado de inimigos.

Zac conta a Beroso que descobriu que Zabaia estava mesmo produzindo cerveja clandestina. Sammu-Ramat se assusta ao saber que Zabaia será preso. Asher e Joana seguem nas ruas da Babilônia, quando se deparam com Malca. Joana os apresenta e Malca diz que precisa falar a sós com ela. Absalom procura Dana. Rabe-Sáris e outros oficiais vão até a Casa da Lua. Eles dizem que tem uma denúncia contra Zabaia, que gela. Absalom diz aceitar Dana. Evil procura Daniel e pergunta o que os profetas hebreus anteciparam sobre os anos em que ele estaria no poder. Daniel avisa sobre a destruição da Babilônia. Evil fica impactado e pergunta se tudo será destruído. Daniel diz que, caso continuem pecando, adorando outros deuses, sim.