O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Casa de Ravina. Foto Google

Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, e consequentemente de sua sede de vingança. Ravina pergunta o que está acontecendo com a filha e Dana diz que não vai mais se casar. Shag-Shag conversa com Arioque e diz que ainda não tomou coragem de procurar o filho. Larsa segreda algo a Zabaia. Elga aguarda ansiosa pela chegada de Fassur. Dana caminha, triste e pensativa. Todos cansados de esperarem por Fassur, quando ele finalmente chega acompanhado por Oziel. Elga se ilumina. Dana anda na borda do canal. Absalom a vê se longe. Seus pés se desequilibram e ela cai na água. Absalom corre e pula no canal atrás dela. Fassur fala mal de Joana e discute com Zelfa e Zac. Absalom salva Dana. Ela o afasta e diz que tudo é culpa dele. Fassur finalmente consegue pedir a mão de Elga em casamento.