O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Zac diz que esse seria o momento perfeito para esses eliminarem seus inimigos. Tamir e Shamir são extorquidos por Larsa. Aspenaz vai à Casa da Lua e pede para falar com Shag-Shag. O eunuco fala que o menino Labash-Marduk tem as mesmas pintas do rei e de Hurzabum. Shag-Shag e Darice se assustam. Rebeca e Hurzabum encontram com Labash-Marduk. Ela diz que é difícil acreditar que um menino tão doce seja filho de Sammu e Nebuzaradã. Shag-Shag insinua que Labash-Marduk possa ser filho do rei. Aspenaz diz não acreditar. A adivinha não revela o motivo do encontro para Darice, que sai rapidamente.

Joana e Matias pedem ajuda a Daniel para libertar Ravina. Zelfa passa mal ao saber que o filho de Zadoque está preso. Levi vai à casa de Ravina e encontra com Dana. Ela começa a chorar e diz que não pode mais se casar, pois não é mais pura. Nebuzaradã vai ao calabouço e ameaça Joaquim. Darice encontra com Sammu-Ramat e diz que precisa falar sobre o segredo da origem do menino Labash-Marduk.