O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Edissa e Joaquim são encontrados. Ravina é levado preso, juntamente com o príncipe e a serva. Daniel conta que Nebuzaradã tentou matar Joaquim na fuga. Shamiran diz que chegou a hora de Evil mostrar quem manda e ele sai com Daniel, decidido. Fassur diz para Elga que é melhor eles esperarem mais tempo para se casarem, pois ele precisa retomar seu cargo na Sinagoga. Evil questiona Nebuzaradã e diz que Joaquim e Edissa não são mais procurados. O chefe da guarda real fica furioso. Zac pede para falar com Nebuzaradã. Evil conversa com Arioque e diz que pretende mantê-lo como seu homem de confiança.



Joaquim, Edissa e Ravina são levados pelos guardas pelas ruas da Babilônia. Tamir e Shamir se espantam. Nicolau e Absalom se preocupam. Oziel corre para a Sinagoga para contar a Fassur o que viu. O sacerdote sorri, vitorioso. Beroso diz que é provável que Evil aceite Belsazar de volta e Nabonido diz que fará o pedido ao novo rei. Gadise visita Neusta e Ebede na prisão. Nebuzaradã, muito irritado, diz que Evil, Daniel e Asher devem ser eliminados.