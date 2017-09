O Rico e Lázaro: Resumo de capítulo

Escondido, Asher atira uma flecha e assusta o cavalo, que sai em disparada. Joaquim e Edissa se seguram para não caírem da carroça. Nebuzaradã ordena que os guardas os sigam. Asher consegue alcançar a carroça e ajuda os fugitivos. Zac trata Malca com frieza. Arioque oferece um jantar para Shag-Shag na Casa da Lua. Asher leva Joaquim e Edissa até a casa de Joana. Neusta e Ebede-Meleque são jogados no calabouço. Ravina permite que os fugitivos se escondam em sua casa. O dia amanhece e Amitis se desespera ao ver que o rei está morto. Daniel e Aliatis correm para o quarto do soberano e constatam a morte do rei. Namnu avisa a Rabe-Sáris que Nabucodonosor morreu. Os nobres e familiares do rei choram sua morte. Daniel avisa que Evil-Merodaque agora é o novo soberano.