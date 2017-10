O outro lado do Paraiso: Saiba quem é quem na nova novela das 21H

O Outro lado do Paraíso: Saiba quem é quem na nova novela das 21h - Divulgação/TvGlobo

Perfil dos PersonagensJalapão Clara (Bianca Bin) - Simples e bonita, é um pouco inocente em relação ao amor. Dá aulas para crianças de um quilombo em Pedra Santa e mora com o avô, Josafá (Lima Duarte), que tem um bar na beira da estrada, no Jalapão. Apaixona-se à primeira vista por Gael (Sergio Guizé). Casa-se, muda para Palmas e sofre grandes decepções. Será amparada pelo amigo Renato (Rafael Cardoso) nos momentos de desespero. Sofrerá nas mãos da sogra, e da cunhada. Mãe de Tomaz (Vitor Figueiredo), que é obrigada a abandonar devido a uma armação que a faz desaparecer por longos dez anos.

Josafá (Lima Duarte) - Avô de Clara, é dono de um bar de beira de estrada em Pedra Santa. Nunca esqueceu Mercedes (Fernanda Montenegro), seu grande amor da juventude e com quem mantém forte ligação. Sofrer nas mãos de Sophia (Marieta Severo) e se desesperar com o sumiço da neta.

Jonas (Eucir de Souza) - Pai de Clara. Morre numa explosão ao procurar pedras preciosas nas terras da família.

Palmas

Família de Sophia

Sophia (Marieta Severo) - Gananciosa, a vilã tem três filhos. Ao descobrir que as terras de Clara possuem uma jazida de esmeraldas, tenta convencer a nora a autorizar a exploração da pedra preciosa.

Gael (Sergio Guizé) - Filho mais velho de Sophia, apaixona-se por Clara. Com temperamento instável, oscila momentos de agressividade.

Lívia (Grazi Massafera) - Filha de Sophia. Bonita e sofisticada, é apaixonada por Renato (Rafael Cardoso). Sonha em ser mãe, mas não consegue gerar filhos. Tem um amor incondicional pelo sobrinho Tomaz (Vitor Figueiredo).

Estela (Juliana Caldas) - Filha caçula de Sophia. Há anos, ela mora no exterior, onde estuda. Sempre quis retornar ao Brasil, mas a mãe prefere mantê-la longe por se envergonhar do fato dela ser anã.

Tomaz (Vitor Figueiredo) - Filho de Clara e Gael. Será criado pela tia, Lívia, quando Clara desaparecer.

Família de Gustavo

Gustavo (Luis Mello) - Juiz em Palmas. Casado com Nádia (Eliane Giardini) e pai de Bruno (Caio Paduan) e Diego (Arthur Aguiar), é influenciado pelas opiniões da mulher.

Nádia (Eliane Giardini) - Preconceituosa, a mulher de Gustavo é mãe de Bruno (Caio Paduan) e Diego (Arthur Aguiar). É contra o romance de Bruno e Raquel (Erika Januza), jovem negra.

Bruno (Caio Paduan) - Filho mais velho de Gustavo e Nádia, estuda Direito, seguindo os passos do pai. Enfrenta a resistência da família ao se apaixonar por Raquel (Erika Januza).

Diego (Arthur Aguiar) - Filho de Gustavo e Nádia, irmão de Bruno. É um garanhão, até casar-se com Melissa (Gabriela Mustafá), moça virgem e pura com quem não consegue ter relações sexuais.

Família de Vinícius

Vinícius (Flavio Tolezani) - Delegado de Palmas, casado com Lorena (Sandra Corveloni) e padrasto de Laura (Bella Piero). Guarda segredos do passado.

Lorena (Sandra Corveloni) - Mãe de Laura (Bella Piero). Foi mãe solteira e depois se casou com Vinícius. É amiga de Sophia e de Nádia.

Laura (Luísa Bastos/ Bella Piero) - Filha de Lorena e enteada de Vinícius. Jovem introspectiva, que não mantém bom relacionamento com a mãe nem com o padrasto.

Família de Samuel

Samuel (Eriberto Leão) - Psiquiatra, filho de Adinéia (Ana Lúcia Torre). Envolve-se com a enfermeira Suzy (Ellen Rocche) na tentativa de esconder sua homossexualidade. Homofóbico, vive em conflito por sua condição.

Adnéia (Ana Lúcia Torre) - Mãe de Samuel, sonha ver o filho casado e quer ter muitos netos. De origem humilde, aprova o namoro dele com Suzy (Ellen Rocche).

Hospital

Renato (Rafael Cardoso) - Médico que se mudou do Rio para Tocantins com o objetivo de vencer na vida. Encanta-se por Clara, mas quando a professora se casa com Gael, acaba se envolvendo com Lívia. Trabalha no hospital de Palmas e cuida de Clara após as agressões físicas sofridas por ela.

Rafael (Igor Angelkorte) - Médico no hospital de Palmas, torna-se grande amigo de Renato e está sempre disposto a ajudar.Suzy (Ellen Rocche) - Enfermeira, envolve-se com Samuel, diretor do hospital. Apaixonada pelo médico, faz de tudo para agradar o parceiro e a mãe dele, Adinéia. Sonha em se casar.

Tônia (Patricia Elizardo) - Ginecologista no hospital. Aproxima-se de Bruno depois que é apresentada a ele por Nádia.]

Salão Star Beauty

Nicácio (Fábio Lago) - Dono do Star Beauty, o mais famoso salão de beleza de Palmas, sabe de todas as novidades da cidade. Gosta de ser chamado de Nick. Torna-se amigo de Clara, de quem vira confidente. É divertido e está sempre disposto a agradar as clientes. Seu sonho é encontrar um verdadeiro amor.

Odilo (Felipe Titto) - Rapaz tímido, trabalha no salão de Nicácio. Reservado, chama a atenção das clientes por sua beleza.

Ivanilda (Telma Souza) - Manicure no salão de Nicácio. Fofoqueira e alto astral, adora uma conversa com a clientela, para desespero do patrão. É a primeira a saber das novidades da alta sociedade e não consegue guardar segredos.

Outros personagens

Aura (Tainá Muller) - Namorada de Gael no período em que Clara permanecer internada e quando ela voltar para Palmas.

Raul (Genézio de Barros) - Professor de Artes de um colégio em Palmas. É casado com Isabel (Ana Barroso) e pai de Melissa (Gabriela Mustafá).

Isabel (Ana Barroso) - Casada com Raul e mãe de Melissa (Gabriela Mustafá), está sempre em busca do bem-estar da filha.

Melissa (Gabriela Mustafá) - Filha de Raul e de Isabel, é uma jovem tímida e introspectiva. Quando casa-se com Diego acredita que encontrou seu grande amor.

Irene (Luciana Fernandes) - Mulher de Cido (Rafael Zulu). Empregada na casa de Clara.Cido (Rafael Zulu) - Atraente e discreto, é motorista de Sophia há muitos anos.

Amaro (Pedro Carvalho) - Jovem gentil e charmoso, vem de Portugal para o Brasil como comprador de esmeraldas. Se aproximará de Estela, que acreditará ter encontrado seu príncipe encantado.

Amaral (Sérgio Fonta) - Administrador dos bens de Sophia e grande aliado da família.

Rosalinda (Vera Mancini) - Desbocada e romântica é empregada na casa de Sophia. Tem um enorme carinho por Estela, de quem é confidente.

Radu (Thiago Thomé) - Guarda-costas e motorista de Clara.

Hugo (Alejandro Claveaux) - Policial, é forte e educado. Sonha passar num concurso público e se tornar juiz.

Quilombo

Mãe (Zezé Motta) - Conselheira, é a maior autoridade no quilombo, no Jalapão. Mulher guerreira, quer o melhor para o seu povo e instrui Raquel (Erika Januza) a seguir com os estudos, em Palmas, para que ela consiga ajudar sua comunidade.

Raquel (Erika Januza) - Amiga de Clara, vive no quilombo onde trabalha com capim dourado. Seu sonho é ir para Palmas estudar. Apaixona-se por Bruno e enfrenta muito preconceito racial e social.

Pedra Santa

Mercedes (Fernanda Montenegro) - Mulher mística, cura as pessoas tanto física quanto espiritualmente. Vive de forma muito simples. É avó de Cléo (Giovana Cordeiro) e o grande amor de Josafá. Escuta vozes e transformou sua casa em Pedra Santa num grande abrigo para receber pessoas quando o fim do mundo se aproximar. Conhece Clara desde criança e pressente algo de ruim quando ela conta que vai casar-se com Gael.

Cléo (Bruna Santos/ Giovana Cordeiro) - Neta de Mercedes, não se conforma com sua condição social. Vive em conflito com a avó e vai se envolver com Mariano (Juliano Cazarré).

Bordel

Caetana (Laura Cardoso) - Dona do bordel de Pedra Santa. Foi a responsável pela separação de Mercedes e Josafá, no passado, mas no fim da vida vai buscar o perdão. Mantém o bordel funcionando graças a um sócio misterioso.

Leandra (Mayana Neiva) - Mulher exuberante, trabalha no bordel de Pedra Santa. É o braço direito de Caetana e vai comandar o estabelecimento depois que ela adoecer. Tem um amante misterioso, que também é sócio do bordel.

Zildete (Narjara Tureta) - Cozinheira do bordel.

Desireé (Priscila Assun) - Trabalha no bordel de Pedra Santa.

Karina (Malu Rodrigues) - Trabalha no bordel de Pedra Santa. Envolve-se com Diego, e se apaixonará pelo cliente.

Garimpo

Mariano (Juliano Cazarré) - Garimpeiro, trabalha para Sophia e faz tudo o que a patroa e amante ordena. Tem um temperamento rude e é ganancioso. Envolve-se com muitas mulheres.

Juvenal (Anderson Di Rizzi) - Dono de uma oficina de lapidação ao lado do alojamento dos garimpeiros. Calado, introspectivo, mas amoroso com as pessoas à sua volta.

Rato (César Ferrario) - Capanga de Sophia para serviços sujos. Homem rude, vai prejudicar Josafá a mando de Sophia.

Rio deJaneiro

Núcleo de Elizabeth

Elizabeth/Duda (Gloria Pires) - Mulher de Henrique (Emílio de Mello), mãe de Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia). Mora no Rio de Janeiro com a família. Cai em uma armação do sogro, Natanael (Juca de Oliveira), é obrigada a forjar a própria morte e a se afastar de todos que ama. Troca de identidade e entra num processo de autodestruição em função da bebida e da depressão. Vaga por várias cidades até voltar para o Tocantins.

Henrique (Emílio de Mello) - Diplomata em ascensão, é filho de Natanael (Juca de Oliveira), casado com Elizabeth e pai de Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia). Culto, é apaixonado pela mulher, mas passa muitos períodos viajando para fora do país, o que provoca uma crise na relação. Se desespera ao acreditar que a mulher morreu em um acidente.

Natanael (Juca de Oliveira) - É austero e advogado poderoso. Pai de Henrique, não gosta da nora por achar que ela não está à altura de seu filho. Contrata um detetive para seguir os passos de Duda e tem como aliada Jô (Bárbara Paz), que ajuda no plano para separar o casal.

Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia) - Filha de Elizabeth e Henrique, sofre ao acreditar que a mãe morreu. Forma-se em Psicologia.

Jô (Bárbara Paz) - Sofisticada, finge ser amiga de Elizabeth, mas é apaixonada por Henrique. Cúmplice de Natanael para eliminar Beth.

Renan (Marcello Novaes) - Amigo de Jô, se aproxima de Elizabeth por interesse e torna-se amante dela. Charmoso e inteligente, tenta convencê-la a se separar do marido.

Família de Beatriz

Beatriz (Nathalia Timberg) - Mulher fina e da alta sociedade, foi internada numa clínica psiquiátrica pela neta Fabiana (Fernanda Rodrigues). Será grande amiga e mentora de Clara.

Fabiana (Fernanda Rodrigues) - Neta de Beatriz. Internou a tia na mesma clínica que Clara, para ficar com seus bens.

Patrick (Thiago Fragoso) - Advogado, sobrinho-neto de Beatriz.