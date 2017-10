'O Outro Lado do Paraíso': Lívia fez aborto clandestino. 'Não posso ter filho'

Lívia (Grazi Massafera) revela ter feito aborto clandestino e deixa Clara (Bianca Bin) assustada com seu relato no capítulo que vai ao ar dia 14 de novembro de 2017, na novela 'O Outro Lado do Paraíso'

Lívia (Grazi Massafera) deixa Clara (Bianca Bin) em choque na novela "O Outro Lado do Paraíso" ao contar ter se submetido a um aborto clandestino no passado e, por isso, ser infertil. Nas cenas previstas para irem ao ar dia 14 de novembro, a filha de Sophia (Marieta Severo) - revoltada com o retorno da filha anã para a casa da família no Jalapão - mostrará uma excessiva ansiedade com o sobrinho, fazendo com que a cunhada fique ainda mais assustada com seu estado.

LÍVIA RELEMBRA DE ABORTO CLANDESTINO

De acordo com informações do colunista Daniel Castro, a mulher ninfomaníaca terá um sangramento após suspeita de gravidez e será consolada por Clara. "Lívia, nem tinha certeza. Pode ser que tenha sido só um atraso. Eu sei que às vezes isso acontece. Mas é só questão de tempo. É linda, jovem. Vai ter outro", diz a mulher de Gael (Sergio Guizé), estuprada em sua noite de núpcias. "Não. Não vou ter. Não posso ter filhos", responde Lívia, iniciando a confissão sobre a decisão que tomou no passado. "Fiz uma coisa muito errada, muito, muito errada quando era mais jovem. Nem tinha ideia de quem podia ser o pai, entende? Tinha medo de enfrentar a minha mãe, a sociedade. Hoje sou mais forte, já não me importo mais. Na época eu sonhava com uma vida certinha, casamento bonitinho. Então quando descobri que ia ter um bebê, eu...", continua.

'ALGUMA COISA DEU ERRADO. EU SANGREI TANTO'

Clara interrompe a cunhada, assustada com o relato e com o que pode estar por vir. "Não fez o que estou pensando", fala a mocinha que dividiu a opinião da web na estreia da trama de Walcyr Carrasco. E Lívia termina sua confissão: "Fiz. Eu fiz. Procurei um médico. Um carniceiro. Um que minhas amigas indicaram. Mas alguma coisa deu errado. Eu sangrei tanto, tanto".

CLARA SE ASSUSTA COM A OBSESSÃO DE LÍVIA POR SEU FILHO

Ouvindo as palavras de ânimo de Clara, Lívia coloca a mão na barriga da mulher de Gael e exclama: "Mas você vai ter um filho. Um filho, Clara. Vou amar tanto teu filho. Esse filho vai ser de nós duas. Meu e teu". A neta de Josafá (Lima Duarte) agradece pelo cuidado de Lívia com seu herdeiro: "Fico tão contente, Lívia. Sei que vai ser a melhor tia do mundo". Mas a mulher continua a falar sobre o menino de forma obcecada, deixando Clara assustada. "Só tia, não. Tia é pouco. Já que eu não posso ter meu próprio filho, já que eu vim aqui pra ficar com você, te ajudar durante a gravidez, eu considero essa criança que vai nascer minha também", declara a mulher que tem fama de pegadora na trama.

(Por Carol Borges)