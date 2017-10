'O Outro Lado do Paraíso': Clara questiona Gael sobre jantar de Sophia

Tempo de Amar (Globo, 18h)

Maria Vitória aceita o empréstimo de Lucinda, sem desconfiar das reais intenções da vilã. Inácio sente dores na cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a Olímpia que Edgar precisará de transfusão de sangue. Otávio, Artur e Agenor aceitam ser doadores de Edgar. Inácio sofre com dores, e Reinaldo descobre que os remédios dados por Lucinda são falsos. Emília observa Lucinda. Vicente analisa a luva encontrada por Isolina no local do crime contra Edgar. Lucerne libera Natália e Felícia para trabalhar em seu cabaré. Tomaso gosta do discurso político de Otávio, e Giuseppe se alarma. Hans e Januária chegam ao hospital para ver Edgar e falam com Reinaldo. Inácio anuncia que pode ver o vulto de Lucinda, que fica aflita. Maria Vitória se despede de Helena. Felícia provoca Teodoro, que garante que encontrará Maria Vitória. Vicente e Maria Vitória se encontram na pensão. Por carta, Irmã Assunção revela a José Augusto o paradeiro de Mariana em Portugal.

Pega Pega (Globo, 19h)

Sandra Helena afirma a Malagueta que ele pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedrinho que ele está apaixonado por outra mulher. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Maria Pia promete a Malagueta que será seu álibi, caso ele seja pego. Elza conta a Júlio que pressente que Arlete está apaixonada. Lourenço insiste em falar com Luiza.

O Outro Lado do Paraíso (Globo, 21h)

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, mas aceita sair com ele para mostrar os seus croquis. Lívia convida Renato para jantar em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem e Sophia convida o casal para jantar em sua casa. Rosalinda consola Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael conta para Renato que a família de Lívia está quase falida. Clara questiona Gael sobre o motivo do jantar de Sophia. Leandra procura Mercedes. Renan e Elizabeth se encontram e Natanael comemora. Gael tenta iniciar uma discussão com Renato. Sophia diz que pode transformar o sítio de Clara em um garimpo e a neta de Josafá recusa a proposta.