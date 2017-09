Novela “O Rico e Lázaro”

Nabucodonosor avisa que Belsazar será exilado. Shag-Shag se esconde de Hurzabum. Rabe-Sáris conversa com Absalom e diz que Dana foi violentada. Ilana estranha o comportamento da filha. Zadoque elogia a beleza de Zelfa. Gadise diz ter recuperado a felicidade. Saul fala sobre como sobreviveu nas ruas. Daniel elogia o caráter de Lior. Asher se declara para Joana. Larsa descobre que Zac é irmão de Tamir e Shamir. Furioso, Belsazar deixa o palácio. Fassur diz que Oziel não pode se casar. Elga tenta animar Malca. Nitócris reclama com Amitis sobre a atitude do pai. Belsazar pede para Madai mantê-lo informado.