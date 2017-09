Namorada de Marcelo Rezende quebra o silêncio e faz pedido comovente

Imagem google

A vida de Luciana Lacerda, namorada do apresentador Marcelo Rezende, não tem sido fácil. A jovem tem sido atacada pelos filhos do comunicador. Ela, inclusive, chegou a ser expulsa da casa onde morava com Marcelo, em São Paulo e a briga com os familiares do apresentador se tornou conhecida por todo mundo. Nesta sexta-feira (22), Luciana decidiu falar pela primeira vez sobre o assunto, mesmo que de forma bem discreta e sem citar os envolvidos.

Através de uma publicação no Instagram, Lacerda disse que queria 'Paz'. Muita gente ficou comovida ao ler a mensagem e fez questão de mandar o seu apoio para a mulher que cuidou do comandante do 'Cidade Alerta' durante os seus últimos meses de vida.

Luciana Lacerda pede paz após brigas envolvendo filhos do apresentador Marcelo Rezende

Após a morte de Rezende, Luciana foi acolhida por Geraldo Luís, que mora em um luxuoso condomínio na Grande SP. Em entrevista à Caras, Geraldo disse que tomar conta de Luciana foi uma promessa que ele fez ao próprio amigo. O pedido de paz aparece em um momento importante, pois Lacerda teve que superar um momento de dor em meio e, ao mesmo tempo, ter que viver com as acusações dos filhos da celebridade brasileira.

Marcelo Rezende deixou carros importados para namorada e gerou ira dos filhos

Ao todo, Marcelo tinha cinco filhos, um homem e quatro mulheres. Eles mostravam que não gostavam muito de Lacerda, que agora tem o apoio do comunicador Geraldo Luís. O jornalista deixou dois carros importados para a jovem.

Os veículos superam o valor de R$ 2 milhões. Além disso, Luciana movimentava a conta do apresentador da Record. Os filhos não concordavam com isso. Apenas um dos imóveis do comunicador valeria cerca de R$ 14 milhões.

Marcelo Rezende gerou briga após morte e fãs ficam chocados

A briga após a morte do comunicador comoveu muitas pessoas. O ídolo da televisão era muito conhecido e ficou famoso por bordões como "corta para mim". A Record TV transmitiu o velório e o enterro do apresentador em tempo real. A emissora, no entanto, não citou uma única vez sequer o nome de Luciana, a companheira de Marcelo.

Ela está desempregada e já voltou à sua terra final, o Rio de Janeiro. Ela tem uma filha de quatro anos e para cuidar do comunicador teve que deixar o emprego. A situação da jovem está comovendo muita gente, que espera que tudo possa ser solucionado o mais breve possível.

Luciana ainda não deu entrevista sobre o assunto e gera mistério.