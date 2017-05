Mulher tem as duas mãos decepadas pelo marido pede ajuda

FOTO: Só Notícias/Gazeta Digital

A diarista Geisiane Buriola da Silva, de 31 anos, que teve as mãos decepadas pelo marido a golpes de facão no último dia 10, em Campo Novo dos Parecis (distante 444 km de Cuiabá), enfrenta outro problema não menos grave; a falta de dinheiro para manter os dois filhos, uma menina de 5 e um garoto de 10 anos, que estão sob os cuidados da avó. © Divulgação

Ela está internada no Hospital São Benedito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O padrasto dela está de acompanhante, acolhido em uma casa de amparo.

Ele explicou que, no dia do crime, 10 de abril, o marido de Geisiane estava com ciúmes e, por volta das 21h, usou um facão para decepar as mãos da vítima. Ela foi atingida também por golpes de facão na cabeça e tórax. Perdendo muito sangue, foi internada no Hospital Municipal. Mas, como lá não tem UTI, dois dias depois, foi transferida para Cuiabá.

O padrasto conta que o marido já havia batido algumas vezes em Geisiane, isso em um ano e meio de relacionamento. Ele fugiu do local do crime, mas acabou sendo imobilizado pelos vizinhos e depois preso pela Polícia Militar. Está preso em Campo Novo. "Estamos ficando sem nada porque estou sem trabalhar há 25 dias", explica o padrasto.

