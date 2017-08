Mulher furta TV 24 polegadas de loja e esconde aparelho debaixo da saia; veja vídeo

Mulher futa TV e esconde no meio das pernas (foto divulgação)

Uma mulher foi flagrada na última sexta-feira ao furtar uma televisão 24 polegadas de uma loja de eletrodomésticos em Presidente Tancredo Neves, na Bahia. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação, veja:



Ela finge olhar máquinas de lavar até o momento em que pega uma televisão de uma das prateleiras e coloca entre as pernas, debaixo da saia. Em seguida, sai andando em direção à porta da loja.



A ação teve a ajuda de uma outra mulher, que segundo a Polícia Civil, desviava a atenção de um vendedor no momento do roubo. As duas estão foragidas.