Mulher é resgatada de cárcere privado após esconder bilhete na agenda escolar da filha

(DIvulgação/Polícia Civil)

Um homem de 39 anos foi preso na última sexta-feira (06) acusado de manter a esposa d 36 anos em cárcere privado, em Sorocaba, São Paulo.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por uma professora que encontrou um bilhete com um pedido de socorro deixado no material da filha, de seis anos. A mulher escondeu o papel na agenda, a qual é vista diariamente pelos professores.

No bilhete dizia que ela precisava de ajuda e que era urgente. Ainda pedia que ligassem para seu filho e que ele fosse até o local acompanhado de alguém. A professora preferiu ligar direto para a Polícia Militar, que foi até a casa da vítima.

O homem negou o crime, porém a vítima que estava nos fundos da casa foi vista pelos policiais que a chamaram para conversar. Ela relatou que estava com o homem á seis meses e que ele havia retirado as chaves dela e o celular. Em seguida, começaram as agressões.

O homem vai responder por cárcere privado, violência doméstica, sequestro e ameaça.