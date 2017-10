Mulher é presa por manter relação sexual com filho de 11 anos

(Foto: EBC)

Entre os presos nesta sexta-feira (20) durante a Operação Luz na Infânciaestá uma mulher que mantinha relação sexual com o próprio filho, de apenas 11 anos de idade. O padrasto da vítima também foi preso em flagrante por envolvimento no crime.

A mulher, que seria garota de programa, filmava as relações sexuais com o garoto e enviava os vídeos para o companheiro, que repassava o material na internet. A denúncia foi feita pelo pai do menino, após a reclamação do garoto de que a mãe fazia sexo oral nele.

Os policiais encontraram as gravações no celular da mãe e do padrasto do menino e, por isso os dois foram presos em flagrante. “Vimos o vídeo e constatamos que não se tratava apenas de sexo oral, mas de conjunção carnal”, disse o delegado do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), José Barreto.

A situação surpreendeu os policiais envolvidos na ação. “De fato é chocante porque infelizmente existem vários casos de abusos sexuais contra menores, mas nunca esperamos que seja a própria mãe que cometa esse tipo de ato. Isso realmente causou um choque”, comentou.

A mulher vai responder por estupro de vulnerável e pedofilia. Já o padrasto foi preso por repassar o material na internet e ainda deve responder por explorar a mulher como garota de programa.

Prisões

Além do casal, outras três pessoas foram presas em Curitiba e uma em Maringá. Os quatro estavam com materiais que apresentavam crianças expostas a situações de cunho sexual.