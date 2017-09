Mulher é esfaqueada e morta durante assalto no bairro de Icaraí, em Niterói

Uma mulher, identificada apenas como Maria Alcina, foi esfaqueada e morta durante um assalto na Alameda Carolina, uma rua residencial do bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta terça-feira.

Segundo relatos de testemunhas, o autor do crime estava de bicicleta. Ele surpreendeu a vítima tentando puxar sua bolsa. Maria Alcina teria reagido aos gritos, pedindo socorro. Foi quando o ladrão a esfaqueou nas costas e fugiu. Acionados, socorristas chegaram ao local em minutos, mas a mulher não resistiu ao ferimento.

Mulher é esfaqueada e morta durante assalto em Niterói Foto: Domingos Peixoto/Agência O Globo

A área foi isolada por policiais do 12ºBPM (Niterói) para que fosse realizada uma perícia. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH Nit-SG) foram atrás de informações e de imagens de câmeras de segurança instaladas no entormo do assassinato. Mas a Polícia Civil ainda não deu informações sobre possíveis suspeitos.

— Muito revoltante, Niterói está à mercê dos bandidos. Não tem hora e nem lugar — lamentou uma mulher que trabalha próximo ao local e pediu para não ser identificada.