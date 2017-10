Imagem google

Uma mulher foi arrastada por alguns metros no momento em que discutia com um motorista, no cruzamento da Alameda Doutor Muricy com a Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, na tarde deste sábado (14).

Um vídeo mostra o momento em que a mulher puxa o cabelo do motorista e ele arranca o veículo, arrastando a mulher por alguns metros. Ela bate o rosto no chão e o homem foge do local.