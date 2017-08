Mulher coloca fogo em quarto e morre junto com filho deficiente

Um crime chocou os moradores de um prédio, no bairro Mercês, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (30). Uma mulher de 32 anos, acendeu uma churrasqueira portátil dentro do quarto do filho de 8 anos, portador de uma deficiência, e os dois morreram asfixiados. Ela teria trancado a porta e as janelas para impedir a saída da fumaça.

O pai da criança teria encontrado os corpos no quarto. O menino estava na cama e a mulher no chão. A Polícia Civil vai ouvir os familiares para tentar entender o motivo de a mulher ter cometido a morte do filho e o suicídio.

Uma equipe médica foi acionada para atender o marido, que estava bastante abalado. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML). A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.