Mudança de lado de senadores de MS garantiu “vitória” de Aécio

Lado - Possível ‘mudança de lado’ por parte de senadores sul-mato-grossenses teria garantido a vitória para a retomada de mandato de Aécio Neves (PSDB), afastado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por associação criminosa e obstrução de Justiça. Simone Tebet (PMDB), Waldemir Moka (PMDB) e Pedro Chaves (PSC) se posicionaram contra o Supremo.

Blog – O blogueiro Josias de Souza, do portal UOL, sugere em seu post que os parlamentares de MS afirmavam – não publicamente - que votariam contra Aécio, porém, acabaram agraciados pela garantia de liberação de emendas orçamentárias graúdas por parte do presidente Michel Temer (PMDB), fazendo com que isso tenha mudado a opinião do trio. Aécio precisava de 41 votos para conseguir o mandato de volta, terminando a sessão com 44 favoráveis a ele.

$$$$ - Ainda segundo o blogueiro, para devolver o mandato do senador tucano, o presidente gastou R$ 200 milhões a mais em forma de emendas, com parlamentares de vários Estados para virar o jogo e salvar o ‘amigo’.

Emendas – Coincidentemente, no mesmo dia em que Aécio ‘venceu’ o STF, a bancada sul-mato-grossense no Congresso informava que o Estado receberia em 2018, vários investimentos, grandiosos por sinal, com volume total previsto de R$ 1,4 bilhão, que serão incorporados ao Orçamento Geral da União.

Regional – Entre os valores apresentados pela bancada de MS, R$ 100 milhões contemplam a construção do Hospital Regional de Dourados e outros R$ 100 milhões são previstos para a infraestrutura urbana do município.

Barraco – Mais uma vez o deputado federal Carlos Marun (PMDB) foi alvo de bate-boca e barraco na Câmara dos Deputados. Agora, durante reunião na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) da JBS, ele se estranhou com o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP)

Vira-lata - Entre as ofensas, Marun chamou Randolfe de "vira-lata” e logo depois foi rebatido ao ser chamado de "lambe-botas" e "bate-pau de Temer". Há duas semanas ele quase saiu no braço com o deputado Júlio Delgado (PSB/MG).

Determinação – Como vem acatando todas as ações do Ministério Público e Justiça, a prefeitura deve convocar nos próximos dias os aprovados em concurso público na área de educação, exonerando os contratados temporariamente.

Facão – Por falar em contratados, o medo do ‘facão’ permanece na prefeitura e nas próximas semanas, mais servidores devem ser demitidos para que a casa seja colocada em ordem.

Saída – A deputada federal Tereza Cristina deixou mesmo a liderança do PSB na Câmara após atritos com a direção do partido. Em nota oficial, o deputado Júlio Delgado, que assume o papel da parlamentar, disse que há tempos o partido passava por constrangimentos devido a rebeldia da sul-mato-grossense.

