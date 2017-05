MS tem quatro concursos abertos nesta semana e salários de até R$ 8 mil

Mato Grosso do Sul começa a semana com quatro concursos abertos. São mais de 500 vagas e, a maioria, para contratos temporários. O destaque é o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



São mais de 500 vagas para o estado e as inscrições devem ser feitas até a terça-feira (23). Os contratados vão trabalhar no censo agropecuário e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai contratar mais de 500 pessoas em Mato Grosso do Sul para a realização do Censo Agropecuário 2017. O trabalho é temporário e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

As deverão ser feitas até 23 de maio de no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). A taxa de participação será variável de R$ 27,00 a R$ 78,00, conforme a função pretendida.

Em Mato Grosso do Sul estão previstas vagas para analista censitário (3 vagas - R$ 4 mil), agente censitário administrativo (8 vagas - R$ 1,5 mil), analista censitário regional (10 vagas - R$ 2,5 mil), analista censitário de informática (4 vagas – R$ 1,7 mil), analista censitário municipal (42 vagas – R$ 1,9 mil), analista censitário supervisor (141 vagas – R$ 1,6 mil) e recenseador (346 vagas – remuneração por produção). (Veja o edital)

Prefeitura de Naviraí

A prefeitura de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande abriu processo seletivo para profissionais temporários das áreas de auxiliar de enfermagem e farmacêutico bioquímico. Não será cobrada taxa de inscrição.

As inscrições serão recebidas na Casa do Trabalhador, situada na Rua dos Jardins n°. 615, centro, telefone: 67 3461-3352 Naviraí - MS, nos dias 22 de maio a 26 de maio de 2017 das 07 às 10 e da 13 às 16 horas.

Auxiliar de Enfermagem: 40 horas / R$ 1.143,78 (Nível de Ensino Médio Completo, com curso Auxiliar de Enfermagem e Registro no Conselho de Classe)

Farmacêutico Bioquímico: 20 horas / R$ 1.894,19 (Nível Superior em Farmacêutico Bioquímico reconhecido pelo MEC e Registro no órgão fiscalizador da Profissão). (Veja o edital)

Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abre seleção para instrutor de qualificação profissional e orientador na área de construção civil do Proinc (Programa de Inclusão Profissional). São 13 vagas para contratação imediata e 46 para cadastro de reserva. O salário é de até R$ 8 mil e o contrato de até oito meses.

Há vagas para Engenheiro Eletricista (R$ 8.433,00); Engenheiro Civil (R$ 8.433,00); Instrutor Carpinteiro (R$ 5.622,00); Instrutor Pedreiro (R$ 5.622,00); Instrutor Auxiliar de Encanador (R$ 5.622,00); Instrutor Carpinteiro (R$ 5.622,00); Instrutor Pintor (R$ 5.622,00); Instrutor Servente de Pedreiro (R$ 5.622,00); Instrutor Azulejista (R$ 5.622,00).

As inscrições serão realizadas no período de 22 a 31 de maio, no horário das 7h30 às 10 horas e das 13h30 às 16 horas, na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), sala 101, 1º andar, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, número 1.581, mediante a entrega preenchida de ficha de inscrição específica, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos. (Veja o edital)

Prefeitura de Ladário

A prefeitura de Ladário, cidade a 435 quilômetros de Campo Grande, abre inscrições para processo seletivo com nove vagas. As inscrições serão feitas entre 22 e 24 de maio e os salários podem chegar a R$ 2.252,88.

Os candidatos interessados deverão fazer a inscrição mediante preenchimento da ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

Gestor de Ações de Assistência: Assistente Social – 3 vagas

Graduação em Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional (Veja o edital). Remuneração: R$ 2.252,88

Técnicos de Serviços de Assistência I – 6 vagas

Nível médio completo; experiência de atuação em projetos sociais, entre outros requisitos (Veja o edital). Remuneração: R$ 937,00.