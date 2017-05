MS tem 77 mil inscritos no Enem, 48% a menos do que em 2016

Cerca de 77 mil alunos inscreveram-se no Enem (Exame nacional do ensino médio) em Mato Grosso do Sul. O número é 48% menor do que o registrado em 2016, quando mais de 150 mil pessoas realizaram inscrição.

Este ano, a taxa de pagamento foi de R$ 82, valor que pode ser pago até amanhã (24), para os inscritos. Foram mais de 6,535 milhões de inscritos em todo o país. Como os participantes têm até dia 24 para pagar a Guia de Recolhimento da União, respeitando o horário de compensação bancária, o Inep só terá os dados consolidados de inscrições confirmadas ao final das transações bancárias do dia 29.

O exame é, hoje, a principal forma de ingresso nas Universidades Públicas. Em 2016 o Estado registrou 150.833, número que já foi 14% menor do que em 2015, que registrou 174,6 mil.

Pelas regras do edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio este ano, os participantes de baixa renda que integram o CadÚnico e os que se enquadram na Lei 12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50.

O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Caso haja algum problema na hora da inscrição, os candidatos podem ligar para o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento é das 8h às 20h, no horário de Brasília.