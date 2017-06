Menor é morto por policiais à paisana ao assaltar farmácia

Um adolescente de 17 anos morreu, na quarta-feira (31), enquanto assaltava uma farmácia em Itumbiara, na região sul de Goiás. Uma câmera de segurança do local registrou o momento em que o menor é baleado por policiais militares à paisana que estavam dentro do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que o menor cai no chão após ser baleado. (veja vídeo acima).