Menina de 5 anos é abusada dentro de shopping, veja o vídeo

Imagem Ilustrativa

Uma menina de 5 anos foi abusada por um homem em um shopping na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A situação foi registrada no último sábado (23) e as câmeras de segurança registraram o abuso. Nas imagens é possível ver a criança mexendo em alguns produtos em uma das lojas do shopping.

O homem se aproxima e coloca a mão na parte íntima da criança. A menina se afasta e o homem continua, até que ela sai e o homem sai andando como se nada tivesse acontecido. Em seguida a criança correu até a mãe chorando e relatou o ocorrido. A mãe pediu ajuda aos seguranças que detiveram o homem até a chegada da polícia. Logo em seguida o homem foi preso e encaminhado para a 3º DPPA Polícia Civil.

Nesta segunda-feira (25) o homem identificado por Juarez foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente e de acordo com a Delegada Laura Rodrigues Lopes, foi decretada a prisão preventiva do homem que ficará a disposição da justiça.

A criança foi encaminhada para os órgãos responsáveis para que fosse realizada a perícia e acompanhamento psicológico.