Menina de 12 anos acha mala com R$ 30 mil furtados de lotérica

Dinheiro encontrado por menina foi furtado de lotérica no litoral do Paraná (Foto: Cabo Osmar Lopes/ PM-PR)

Uma menina de 12 anos encontrou neste sábado, dia 14 de janeiro, em um terreno baldio da cidade de Shangri-la, no litoral do Paraná, uma mala com R$ 30 mil. O dinheiro, de acordo com a Polícia Militar, foi furtado de uma lotérica do Balneário de Ipanema, também no litoral do estado. Quatro suspeitos foram presos.

Segundo a polícia, o assalto à lotérica ocorreu por volta das 4 horas desta madrugada. Os suspeitos fugiram em um carro com placas de São Paulo e foram localizados pela polícia. Com eles, conforme divulgado pela Polícia Militar, havia R$ 875,00.

Eles não informaram onde estaria o restante do dinheiro. Dos quatro presos, três têm passagem pela polícia por crimes como furto, estelionato e receptação.

O dinheiro foi localizado por volta das 9 horas, quando a Polícia Militar recebeu a informação – via 190 – de que uma criança havia encontrado a mala com notas, moedas e cartões telefônicos. O proprietário da lotérica foi contatado para acompanhar a contagem do dinheiro.

O tenente da Polícia Militar João Eduardo Costa Vaz afirmou que conversou com a menina que encontrou a mala e com a responsável pela criança. Ambas estavam assustadas.