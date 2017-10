Menina dada como morta em creche de MG sobreviveu, diz Corpo de Bombeiros; 5 morreram

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, também recebeu na madrugada mais quatro crianças feridas. Unidade é referência no estado em tratamento de queimaduras. Ao todo, há 11 pessoas internadas em Belo Horizonte, sendo 9 no João XXIII, em estado grave.

O Centro Integrado de Atendimentos às Vítimas de Acidentes (Ciava) do Hospital Universitário de Santa Maria (UFSM) recebeu um pedido de ajuda das equipes que trabalham no atendimento dos feridos no incêndio em uma creche localizada na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. O Ciava atendeu as vítimas da tragédia na boate Kiss, em 2013.