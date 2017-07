Meirelles dorme durante discurso de Temer na Cúpula do Mercosul, ASSISTA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Durante o discurso do presidente Michel Temer na 50ª Cúpula do Mercosul, em Mendoza, na Argentina, nesta sexta-feira (21), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não resistiu ao cansaço e dormiu.

Meirelles estava à mesa, ao lado de Temer, e cochilou algumas vezes enquanto Temer falava.

No discurso, Michel Temer defendeu o resgate e o fortalecimento do Mercosul e afirmou que acompanha com "grande preocupação" a situação da Venezuela.

O encontro marca a entrada do Brasil na presidência temporária do Mercosul pelos próximos seis meses. O país deve buscar o fortalecimento da integração regional e da agenda externa do bloco comercial com outros países e continentes.