Megaoperação de combate à pedofilia em 24 estados e no DF prende ao menos 80 pessoas

Megaoperação contra pedofilia cumpre mandados em 24 estados e no DF Foto: Reprodução / TV Globo

RIO - Na maior operação de combate à pedofilia já realizada no país, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça(Senasp) cumpre mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal na manhã desta sexta-feira. Mais de 80 pessoas foram presas em flagrante, de acordo a força-tarefa que conta com 1,1 mil policiais nas ruas.

O trabalho que resultou na ação foi coordenado pela Diretoria de Inteligência (DINT) da Senasp, junto com agências de inteligência das secretarias estaduais de segurança pública e polícias civis dos estados brasileiros envolvidos, bem como do Distrito Federal.

Já os alvos da operação, batizada de "Luz da Infância", foram identificados por meio da cooperação mútua entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília

Delegacias especializadas de repressão aos crimes contra crianças e adolescentes e delegacias de repressão aos crimes cibernéticos também participaram dos trabalhos. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que o "complexo ambiente da internet e a ausência de fronteiras no mundo virtual, são elementos que propiciam terreno fértil à atuação desses criminosos".

O nome "Luz da Infância" é referencia à atuaçao desses criminosos "nas sombras e guetos da rede mundial de computadores". A operação busca dar a "crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, o resgate da dignidade, bem como, tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça."