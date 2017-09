Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 77 milhões na quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou as dezenas premiadas do concurso da Mega-Sena neste sábado (2). Nenhum apostador conseguiu acertar os seis números e o prémio acumulou pela sétima vez seguida. O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte, que está em Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

Confira as dezenas sorteadas:



02 – 27 –32 – 36 – 48 – 50



Mesmo sem apostas vencedoras na sena, 119 sortudos levaram R$ 32.635,32 cada pela quina, além de 7880 apostadores que conseguiram R$ 704,06 com a quadra. O próximo sorteio da Mega-Sena vai ser realizado na quarta-feira (6), podendo pagar até R$ 77 milhões.

Para participar, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo País. Clientes Caixa também podem entrar no sorteio pela internet, utilizando o Internet Banking Caixa. O serviço funciona das 8h às 22h, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso.