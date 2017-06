MEC divulga o resultado do Prouni do 2º semestre de 2017

O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira (12) o resultado do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2017.

A lista de selecionados ( http://prounialuno.mec.gov.br//consulta/lista-espera ) pode ser consultada filtrando pelo nome da instituição de ensino, campus, curso e turno. Também é possível saber se o candidato está na lista de espera. Outra opção para ter acesso ao resultado e com número de inscrição do Enem 2016 e senha.

Nesta edição são oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante.