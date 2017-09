Matheus causa polêmica e deve ser o 1º a ir para a Roça em “A Fazenda”

Matheus fez doce polêmico (Foto: Reprodução)

O peão Matheus, que participou da temporada 2016 do “Big Brother Brasil”, causou polêmica na madrugada desta segunda-feira (18), quando decidiu fazer um doce depois da meia noite. O problema é que os demais peões não gostaram nada dessa história.

Eles acharam que seria um desperdício, pois gastaria muitos ingredientes, que poderiam ser utilizados em outras coisas, em algo que não valia a pena. Matheus foi atacado pela maioria da casa e Yuri foi um dos que se irritaram: “Vai arrumar o que fazer!”.

Dinei brincou com a situação, dizendo que isso poderia ser motivo para ele ser votado na primeira formação da roça desta temporada. Fábio Arruda, em conversa com Rita Cadillac, também comentou que ele é um dos primeiros alvos a irem para a berlinda.

Pelo menos quatro peões já pensam em votar no ex-namorado da youtuber Maria Cláudia: Fábio, Rita, Yuri e Conrado. “Tenho vontade de ir lá e socar morango na cabeça”, comentou Fábio Arruda, irritado com o polêmico doce de morango do adversário.