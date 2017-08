Marido é preso depois de arrastar mulher grávida pelos cabelos

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar de Guarapuava atendeu a um caso de violência doméstica na noite desta segunda-feira (7). Segundo informações da corporação, várias ligações para o telefone 190 indicaram que havia um homem estava agredindo e arrastando a sua esposa na rua Vicente José Ferreira, na Vila Jordão.

A equipe policial foi até o local que encontrou a mulher, que confirmou as agressões e ainda disse que está grávida. De acordo com a PM, a vítima disse que, após uma discussão com o marido, ele a derrubou no chão e desferiu vários chutes. Em seguida, o homem arrastou a esposa pela rua, segurando-a pelos cabelos.

Os policiais foram até a residência do casal, onde encontrou o homem escondido no banheiro. Ele resistiu à abordagem e, de acordo com a PM, foi necessário usa spray de pimenta para contê-lo.

O homem foi levado para a 14ª Subdivisão Policial, enquanto a mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento no bairro Batel.