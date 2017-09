Marcos vence a prova da chave em "A Fazenda 9"

A Fazenda – Marcos ((Antonio Chahestian/Record TV)

Na noite desta sexta (22), foi exibida a Prova da Chave, Marcos Harter foi o vencedor da disputa que envolveu agilidade e resistência.

A Prova: Marcos disputou com Matheus Lisboa, ambos tinham que ficar em três argolas suspensas e tinham cinco segundos para trocar de lugar conforme a cor orientada.

Matheus acabou se confundindo e trocou a cor da argola dando a vitória para o médico. Marcos teve que decidir para quem iria entregar os envelopes.

O dourado ficou com ele, o prateado com Nahim e o vermelho com Aritana.

Matheus que perdeu a prova terá que dormir na baia e escolheu Conrado e Marcelo iê iê para passar a noite no perrengue.