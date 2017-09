Marcelo Rezende tem falência múltipla de órgãos:'Comprometeu aparelho digestivo'

Marcelo Rezende foi homenageado pelo filho, Diego Esteves, nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2017

Marcelo Rezende, internado desde a última terça-feira (12), segue em observação no Hospital Moriah, Zona Sul de São Paulo. O jornalista foi hospitalizado após sentir fortes dores e, na unidade de saúde, os profissionais identificaram uma pneumonia grave. Conforme o Purepeopleapurou, além das complicações do câncer no pâncreas e fígado, a doença "comprometeu parte do aparelho digestivo" do comandante do "Cidade Alerta", da RecordTV, que sofreu ainda falência múltipla dos órgãos. Diagnosticado em maio deste ano, Marcelo afastou-se da televisão e passou por tratamentos alternativos relacionados à alimentação.

APRESENTADOR É HOMENAGEADO POR FILHO

Pai de Patrícia, Marcella, Ana Carolina, Valentina e Diego, Rezende foi homenageado pelo herdeiro, que mora na Argentina, nesta sexta-feira (15). Em foto publicada em seu perfil no Instagram, o rapaz escreveu: "Meu super-herói". Horas depois, Luciana Lacerda, namorada de Marcelo, compartilhou uma mensagem de fé e pediu forças a Deus, por conta do momento de saúde delicado pelo qual o repórter passa. "O vazio ocupa um espaço imenso. Que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor. Juntos somos mais fortes. Te amo", disse a carioca.

JORNALISTA DESISTE DA QUIMIOTERAPIA

Em um vídeo otimista, Marcelo explicou o motivo de ter desistido da quimioterapia. "Uma das coisas que me deixaram triste foi quando eu desisti da medicina tradicional e algumas pessoas, ainda bem que foram poucas, me chamaram de covarde. Mas como posso ser covarde se cada passo que eu dou é orientado pelo meu Pai. Portando, eu quero dizer uma coisa: foi a melhor decisão que eu tomei. E não tomei porque quis. Tomei porque Deus soberano mandou. Olha eu aqui mais uma vez mostrando que estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto", comentou. Recentemente, Rezende falou sobre sua recuperação: "Muita gente vive de boato, e no meu caso até entendo, porque não é toda hora que temos uma informação. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha-russa, mas o importante é que eu estou firme. E aí a cura vai chegar. Eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo."

(Por Patrícia Dias)