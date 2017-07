Marcelo Rezende revela que largar quimioterapia foi 'ordem divina'

FOTO: INSTAGRAM

O jornalista Marcelo Rezende, apresentador do programa Cidade Alertar, da TV Record, deu detalhes sobre o abandono da quimioterapia, tratamento que recorria para combater um câncer no fígado e no pâncreas. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (26), no Instagram, jornalista acrescentou que sua decisão de largar o tratamento foi movida pela fé.

"Uma das coisas que me deixaram triste, foi quando eu desisti da medicina tradicional e algumas pessoas, ainda bem que foram poucas, me chamaram de covarde. Mas como posso ser covarde se cada passo que dou é orientado pelo meu pai", frisou.

Em seguida, veio a opinião, que pode trazer polêmica, mas que foi dita com muita fé e sinceridade por parte dele: "Portanto, quero dizer uma coisa. Foi a melhor decisão que eu tomei. E não tomei porque eu quis, eu tomei porque Deus soberano mandou. E olha eu aqui, mais uma vez, mostrando que estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto. E eu dependo cada vez mais da sua oração. Qeu Deus nos proteja e nos abençoe", falou ele.

Na legenda do vídeo, Rezende ainda escreveu: "O segredo? Falar com DEUS. E saber esperar a resposta do PAI SOBERANO. A CURA está chegando."

Nos comentários, os fãs seguiram mandando mensagens positivas para ele. "Não tenho dúvidas de que Deus está olhando para você e vai te curar de todos os problemas", falou uma seguidora. "Com fé em Deus a gente consegue tudo", disse outra. "Não se preocupe como que os outros acham ou deixam de achar. Vá atrás da sua cura pois só você sabe o que está acontecendo", opinou mais um.