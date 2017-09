MAPA lança Concurso Público com 300 vagas para Médico Veterinário

Imagem google

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publica na edição de hoje, 26, do Diário Oficial da União o edital do Concurso Público com 300 vagas para Auditor Fiscal Federal Agropecuário - Médico Veterinário.

Podem se inscrever neste certame profissionais que tenham nível superior de graduação concluído em Medicina Veterinária e disponibilidade para atuar em jornada flexível conforme a necessidade do posto de trabalho, de 40 horas semanais. A remuneração dos novos servidores equivale a R$ 14.584,71.

A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.esaf.fazenda.gov.br, a partir das 10h do dia 02 até o dia 16 de outubro de 2017, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária. Vale considerar o horário de Brasília - DF.

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição, no período acima mencionado, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26/6/2007; e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/07.

Todos os inscritos devem realizar Provas Objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e Prova de títulos acadêmicos, de caráter classificatório.

As provas objetivas serão aplicadas em um turno, na data provável de 26 de novembro de 2017, nas cidades de Aracaju - SE; Belém - PA; Belo Horizonte - MG; Boa Vista - RR; Brasília - DF; Campo Grande - MS; Cuiabá - MT; Curitiba - PR; Florianópolis - SC; Fortaleza - CE; Goiânia - GO; João Pessoa - PB; Macapá - AP; Maceió - AL; Manaus - AM; Natal - RN; Palmas - TO; Porto Alegre - RS; Porto Velho - RO; Recife - PE; Rio Branco - AC; Rio de Janeiro - RJ; Salvador - BA; São Luís - MA; São Paulo - SP; Teresina - PI e Vitória - ES.

Este Concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final.

O Mapa divulgará as vagas disponíveis, por Município e UF, para a escolha de lotação dos candidatos, após a publicação da classificação final e anteriormente a sua nomeação efetiva.

Em nosso site você encontra o edital de abertura na íntegra e pode obter mais informações.

Jornalista: Karina Felício