Maiara e Maraísa passam susto em avião no interior do Paraná

Conforme noticiado pela RPC, filial da TV Globo paranaense, o pneu da aeronave que as transportavam estourou no Aeroporto de Maringá (PR), na tarde deste domingo (15). Apesar do jatinho ter saído da pista, a assessoria de imprensa da dupla informou que ninguém ficou ferido.

"Foi só um susto. Elas já estão em outro avião a caminho de São Borja (RS), onde elas farão o show normalmente", declarou Sílvia Colmenero, assessora de imprensa das artistas.

Mais cedo, no Instagram das sertanejas, foram postadas fotos da apresentação delas na cidade do acidente agradecendo o enorme público.