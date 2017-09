Mãe de bebezão de quase 6KG agradece o carinho da internet:"Vida começou agitada"

No dia 20 de setembro, Antonio Marcos Ferreira ouviu, num restaurante, o burburinho sobre o nascimento de um bebêzão. Era de sua menina, Gabrielly, nascida na véspera, que os curiosos falavam: a garotinha nasceu com 5.720kg distribuídos em 54 cm, e sua foto rapidamente viralizou.



Mãe de bebezão de quase 6kg agradece o carinho que recebeu na internet: 'Vida começou agitada' Foto: Arquivo Pessoal

A garotinha ganhou fama em Cascavel, cidade onde nasceu, e no resto do país, para a alegria da família, orgulhosa do carinho que vem recebendo. E, no Hospital Universitário de Cascavel, no oeste do Paraná, Maira Cristina Trevisan recebe bem a energia positiva que se formou ao redor da menina enquanto espera que a caçula receba alta.



- Muita gente me pergunta se não me importo de mostrar a foto da Gabrielly. Não me importo. É algo que sempre acontece, então por que guardar só para mim? - disse ao EXTRA, por telefone.



Há oito dias, desde que nasceu, a pequena recebe tratamento contra uma cardiopatia, nada que tire a felicidade da voz da mãe:



- Nos três primeiros dias não pude amamentar, porque ela tinha dificuldade para respirar, mas agora já não usa mais oxigênio e vem mamando bastante. Gabrielly nasceu com o coração um pouco grande, mas esperamos a alta para os próximos dias -, conta a mãe, dona de um hotel na cidade de Formosa do Oeste.



Maira conta que não percebeu que a filha "era tão grande assim", e que se surpreendeu quando viu a quantidade de enfermeiros que visitaram o quarto e fotografavam a menina.



- Fiquei feliz. Quando ela crescer, vai saber que a história dela já começou bem agitada -, conta a mãe, que se assustou quando soube que o bebê havia perdido 600g. - É preocupante imaginar que sua filha perdeu tanto, mas as enfermeiras me tranquilizaram. É comum que isso aconteça com até 10% do peso da criança - contou a mãe, sorrindo. Nada de mais para um superbebê.