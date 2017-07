Mãe de assaltante tenta registrar B.O. contra vítima que agrediu o filho

Dois jovens foram presos em flagrante ao tentaram roubar a carga de um caminhão em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite desta quinta-feira (6). As vítimas reagiram e agrediram a dupla, que foi presa. Na delegacia, a mãe de um dos suspeitos quis registrar um boletim de ocorrência em favor do filho, por conta da agressão. O delegado se recusou.

O crime ocorreu na Rua Gastão de Souza Oliveira, no bairro Quietude. O veículo era descarregado quando a dupla, identificada como Erick Thadeu Pariz de Oliveira, de 23 anos, e Gregory Perciliano de Jesus, de 20, abordou um dos empregados da firma. Com um revólver, eles anunciaram o assalto.

A arma que eles utilizavam era falsa (simulacro) e foi apreendida. Encaminhados à delegacia, ambos foram autuados em flagrante por roubo pelo delegado Alexandre Comin. No registro da ocorrência, entretanto, os policiais foram surpreendidos com a chegada de familiares de um dos suspeitos.

Entre eles, estava a mãe de Gregory, que queria registrar um boletim de ocorrência de lesão corporal contra as pessoas que, segundo ela, agrediram o filho dela. "Eu expliquei que não registraria, pois as vítimas do roubo estavam em legítima defesa e agiram com respaldo da lei", informou o delegado.