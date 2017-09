Letreiro com ‘Socorro, assalto’ pode virar item obrigatório em ônibus

Rogerio de Santis/Futura Press

Um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados na semana passada propõe obrigar empresas de ônibus urbanos a exibirem aviso de assalto. Dessa forma, os veículos mostrariam no letreiro a frase “Socorro, assalto”, para chamar a atenção da polícia.

A proposta, do deputado Covatti Filho (PP-RS), foi apresentada no último dia 24 de agosto. Segundo ela, todas as empresas de transporte rodoviário coletivo urbano e de caráter urbano teriam um dispositivo de aviso de assalto.

Mediante comando de acesso restrito ao motorista e cobrador, o letreiro frontal do veículo mostraria a mensagem “Socorro, assalto”. As empresas teriam seis meses para se adequar a partir do momento que a lei entrasse em vigor.

Na justificativa, o deputado argumenta que a proposta é de fácil aplicação e baixo custo. “O aviso objetiva inibir a ação do malfeitor, promovendo maior segurança para os passageiros, cobrador e motorista”, diz um trecho do documento.