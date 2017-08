Ladrões roubam R$ 100 mil em cabelo de salão de beleza

Imagem Ilustrativa

Dois homens invadiram um salão de beleza e roubaram mais de R$ 100 mil em cabelos que eram utilizados para fazer aplicações. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), no Jardim Santos Dumont, em Paranavaí.

Os criminosos entraram no salão com sacolas e anunciaram o assalto. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos tinham informações sobre a quantidade de cabelo existente no estabelecimento e sabiam exatamente o que iriam roubar. O delegado operacional da região, Vagner dos Santos Malaquias, acredita que os ladrões vieram de fora de Paranavaí para fazer especificamente esse assalto.

A Polícia Civil está analisando as imagens das câmeras de segurança próximas ao local para identificar os criminosos.

Colaboração Mateus Bossoni e Diário do Noroeste