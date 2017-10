Juliana Paes grava com Fabiana Escobar cena do último capítulo de 'A força do querer'

Fabiana Escobar e Juliana Paes com João Bravo na gravação do último capítulo de "A força do querer" na Saraiva Foto: Reprodução

Juliana Paes gravou, na noite de terça-feira, as cenas mais importantes do desfecho de Bibi em “A força do querer”. Às 20h, ela chegou à livraria Saraiva, da Rua do Ouvidor, para gravar a noite de autógrafos do livro que Bibi vai lançar no último capítulo. Depois de uma passagem de tempo, ela vai reaparecer estudando direito e mais arrumada. Uma hora antes, os clientes foram colocado para fora e a livraria ficou aberta somente para a gravação.

Figurantes foram avisados de que não poderiam fazer fotos enquanto estivessem lá dentro. Todo o material usado é o do livro “Perigosa”, de Fabiana Escobar. Essa foi uma exigência de Gloria Perez, contava uma produtora durante a gravação. Um galhardete e dezenas de livros da Bibi Perigosa “da vida real” foram usadas da gravação - um adesivo foi colocado em cima do nome da editora que estava no cartaz.

Fabiana Escobar, que escreveu o livro, gravou sua participação. Ela está na fila de autógrafos quando Bibi pergunta o nome dela. “Fabiana...”, responde, fazendo um suspense antes de completar: “Escobar”. A escritora usava um cordão com coração, que virou a marca registrada da Bibi da novela.